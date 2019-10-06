سفير تركيا لدى بلغراد: زيارة أردوغان لصربيا تزيد زخم العلاقات الاقتصادية بين البلدين

قال السفير التركي لدى بلغراد، تانجو بيلغيتش، إن زيارة الرئيس رجب طيب أردوغان، إلى صربيا، تحمل أهمية كبيرة في مجال التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين.

جاء ذلك خلال حديثه للأناضول، قبيل زيارة أردوغان إلى العاصمة بلغراد، والمزمع إجراؤها في الفترة بين 7-8 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.

ويلتقي الرئيس التركي نظيره الصربي ألكسندر فوجيج في بلغراد.

وأضاف "بيلغيتش" أن زيارة أردوغان إلى بلغراد تأتي بعد عامين من آخر زيارة له إليها، معرباً عن توقعهم بأن تساهم هذه الزيارة في إكساب العلاقات التجارية والاقتصادية وحتى السياسية بين البلدين، زخماً كبيراً.

وأوضح أن الزيارة الأخيرة لأردوغان شهدت تأسيس مجلس التعاون التركي-الصربي رفيع المستوى، والذي عقد أولى اجتماعاته في أنقرة، فيما سينعقد للمرة الثانية في بلغراد.

وأشار "بيلغيتش" إلى ارتفاع حجم الاستثمارات التركية في صربيا، مبيناً أن قيمتها تجاوزت 200 مليون دولار بعد أن كانت مليون دولار فقط عام 2011.

وتابع: "هناك الكثير من المصانع التركية في صربيا، ومن المخطط أن يفتتح الرئيس أردوغان 6 مصانع أخرى خلال زيارته المرتقبة، فيما سيضع حجر أساس المصنع السابع."

وأفاد السفير التركي أن من أهم محطات زيارة أردوغان إلى صربيا، مشاركته في مراسم وضع حجر الأساس لمشروع الطريق السريع الواصل بين بلغراد وسراييفو عاصمة البوسنة والهرسك، والذي تتولى إنجازه شركة تركية.

ومن المقرر أن يشارك أردوغان أيضاً في افتتاح مشاريع أنجزتها الوكالة التركية للتعاون والتنسيق "تيكا" في صربيا، وفقاً لـ "بيلغيتش".

ولفت إلى أن اليوم الثاني من الزيارة، سيشهد عقد قمة ثلاثية بين زعماء تركيا، وصربيا والبوسنة والهرسك.