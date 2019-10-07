أنباء عن غارات تركية وقصف مدفعي لمواقع "ي ب ك" عند الحدود السورية العراقية

تداولت حسابات سورية على مواقع التواصل الاجتماعي، مساء اليوم الاثنين، أنباء تفيد ببدء القوات التركية قصفها على مواقع لتنظيم "ي ب ك" الإرهابي في محافظة الحسكة شمال شرقي سوريا، فيما يبدو بداية العملية التركية المرتقبة.

وقال حساب "قلعة المضيق" على موقع تويتر، إن تركيا بدأت قصفاً مدفعياً وجوياً هذه الليلة، مستهدفة منطقة الحدودية التركية السورية العراقية.

ونشر الحساب مقطع فيديو تظهر فيه غارات جوية ليلية، وقال إنها لطائرات حربية تركية استهدفت معبر سيمالكا الحدودي بين العراق وسوريا الخاضع لسيطرة "ي ب ك" الإرهابي، والذي اعتاد التنظيم استخدامه لتوريد المعدات والمؤن عبر الحدود.