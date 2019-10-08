البنتاغون: قمنا بإبعاد جنودنا من المناطق التي قد تشملها العملية التركية شمال سوريا

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية بنتاغون، اليوم الثلاثاء، أنها قامت بإبعاد جنودها من المناطق التي من المحتمل أن تشن تركيا فيها حملتها العسكرية شمالي سوريا.

وقال المتحدث باسم البنتاغون، جوناثان هوفمان، في بيان، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أجرى مشاورات مع وزير الدفاع مارك إسبر وقادة الجيش، على مدى الأيام القليلة الماضية، بشأن العملية العسكرية التركية المرتقبة.

وقال هوفمان: "للأسف، قررت تركيا التصرف بشكل أحادي، وكنتيجة لذلك، قمنا بتحريك قواتنا المتمركزة شمال سوريا من المناطق التي من المحتمل أن تمر منها الحملة العسكرية التركية لضمان سلامتهم".

وأضاف: "لم نقم بأي تغيير يتعلق بوجودنا العسكري الحالي في سوريا".