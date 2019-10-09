أمين عام الناتو: تركيا لديها مخاوف أمنية مشروعة

قال أمين عام حلف شمال الأطلسي "ناتو" ينس ستولتنبرغ، إن تركيا لديها مخاوف أمنية مشروعة وتعرضت لهجمات إرهابية مروعة، في تعليقه على عملية "نبع السلام" العسكرية التي تنفذها انقرة في شمال سوريا.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده ستولتنبرغ مع رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، عقب لقائهما في العاصمة روما، الأربعاء.

وأضاف: "أومن بأن تركيا ستتحلى بضبط النفس وأن أنشطتها ستكون متوازنة ومناسبة".

وأكد ستولتنبرغ، على ضرورة امتناع تركيا عن اتخاذ خطوات من شأنها أن تصعّد حالة عدم الاستقرار وحدة التوتر في المنطقة.

وشدد في الوقت ذاته على وجوب حماية المكاسب المهمة التي تحقّقت في محاربة تنظيم "داعش" الإرهابي.

ولفت إلى استضافة تركيا عدد كبير من اللاجئين على أراضيها.

وأشار أنه سيجري زيارة رسمية إلى تركيا الجمعة المقبلة، وسيلتقي خلالها الرئيس رجب طيب أردوغان.

وفي وقت سابق الأربعاء، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إطلاق جيش بلاده عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات شمال سوريا لتطهيرها من إرهابيي "بي كا كا/ ي ب ك" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم.

وتسعى العملية العسكرية إلى القضاء على الممر الإرهابي الذي تُبذل جهود لإنشائه على الحدود الجنوبية لتركيا، وإحلال السلام والاستقرار في المنطقة.