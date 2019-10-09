الرئاسة التركية تنشر صور لحظة إعطاء أردوغان أمر البدء بـنبع السلام

نشرت الرئاسة التركية صوراً للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لحظة إجرائه مكالمة هاتفية مع وزير الدفاع خلوصي أقار، واعطائه الأمر ببدء العملية العسكرية "نبع السلام" شمال سوريا.

وأوضحت مصادر للأناضول، أن أردوغان اطلع على المعلومات الأخيرة من وزير الدفاع واعطى التوجيهات والأمر ببدء العملية العسكرية ضد تنظيمي "بي كا كا/ ي ب ك" و"داعش" الإرهابيين في شمال سوريا.

وفي السياق، أكد وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، أن عملية "نبع السلام" العسكرية التي اطلقها جيش بلاده في شمال سوريا، تجري وفقًا للقانون الدولي، وميثاق الأمم المتحدة.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن الرئيس أردوغان إطلاق جيش بلاده عملية "نبع السلام" في شمال سوريا لتطهيرها من تنظيمي "بي كا كا/ ي ب ك" و"داعش" الإرهابيين، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم.