الطيران التركي يستهدف مواقع "ي ب ك" الإرهابي على عمق 30 كلم بسوريا

استهدف سلاح الجو التركي، نقاط تمركز "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي حتى عمق 30 كيلو مترا من الحدود السورية التركية بمنطقة شرق نهر الفرات.

واستهدفت الضربات الجوية عدة مواقع للتنظيم في محيط بلدات ومناطق عين عيسى، ورأس العين، وريف القامشلي، والمالكية شمالي وشمال شرقي سوريا.

من جانبهم، يقوم عناصر التنظيم بحرق العجلات في المناطق التي يستهدفها الطيران التركي للتأثير على رؤية الطائرات.

في السياق ذاته، استهدفت المدفعية التركية مواقع التنظيم الإرهابي في مدينة تل أبيض بريف محافظة الرقة ومحيطها.

وفي وقت سابق الأربعاء، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إطلاق جيش بلاده عملية "نبع السلام" في شمالي سوريا لتطهيرها من تنظيمي "بي كا كا/ ي ب ك" و"داعش" الإرهابيين، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم.

وتسعى العملية العسكرية إلى القضاء على الممر الإرهابي الذي تُبذل جهود لإنشائه على الحدود الجنوبية لتركيا، وإحلال السلام والاستقرار في المنطقة.