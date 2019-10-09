تركيا تعلن بدء عملياتها البرية شمال سوريا ضمن عملية "نبع السلام"

أعلنت وزارة الدفاع التركية، مساء الأربعاء، أن قوات الجيش التركي و"الجيش الوطني السوري" بدأت عملياتها البرية في منطقة شرقي نهر الفرات شمال سوريا، في إطار العملية العسكرية الهادفة لتطهير المنطقة من التنظيمات الإرهابية.

جاء ذلك في بيان نشرته الوزارة، الأربعاء، عبر حسابها في موقع "تويتر".

وصرح متحدث باسم مجموعة سورية مشاركة في العمليات لوكالة فرانس برس أن العملية البرية بدأت مساء الأربعاء باتجاه بلدة تل أبيض التي تسيطر عليها وحدات حماية الشعب الكردية في شمال شرق سوريا.

وقالت وزارة الدفاع التركية: "بدأت قواتنا المسلحة التركية والجيش الوطني السوري، عملية برية شرق الفرات في إطار عملية نبع السلام".

وفي وقت سابق الأربعاء، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إطلاق جيش بلاده بالتعاون مع الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي "بي كا كا/ ي ب ك" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم.