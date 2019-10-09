سقوط قذائف وصواريخ أطلقها إرهابيو "ي ب ك" على ماردين وشانلي أورفة جنوب تركيا

سقطت قذيفتا هاون جرى إطلاقهما من المناطق التي تحتلها التنظيمات الإرهابية في الطرف السوري، الأربعاء، على مركز قضاء "جيلان بينار" في شانلي أورفة جنوبي تركيا، كما سقطت 6 صواريخ في أراضي ماردين.

ووفق مراسل الأناضول، فإن مسلحي تنظيم "بي كا كا/ ي ب ك" الإرهابي، أطلقوا قذيفتي هاون مستهدفين مركز قضاء جيلان بينار بولاية شانلي أورفة، المقابل لبلدة رأس العين السورية.

وسقطت القذيفتان في مركز القضاء، دون أن تتسببا في خسائر بالأرواح.

كما سقطت 6 صواريخ أطلقها الإرهابيون من الجانب السوري عبر الحدود على ولاية ماردين المقابلة لتل أبيض السورية.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن الرئيس رجب طيب أردوغان إطلاق جيش بلاده عملية "نبع السلام" في شمال سوريا لتطهيرها من تنظيمي "بي كا كا/ ي ب ك" و"داعش" الإرهابيين، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم.