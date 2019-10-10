إصابة طفلين بهجوم لتنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" جنوب تركيا

أُصيب طفلان بجروح في منطقة جيلان بنار، جنوبي تركيا، الخميس، إثر سقوط قذائف مضادة للطيران أُطلقت من المناطق الخاضعة لاحتلال تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي في سوريا.

وأطلق التنظيم قذائف مضادة للطيران من مدينة رأس العين الخاضعة لسيطرته، أصابت 3 منازل في جيلان بنار.

وأُصيب شقيقان في الثالثة عشرة والخامسة عشرة من العمر كانا يلعبان أمام أحد المنازل المصابة.

ونُقل الطفلان الجريحان إلى المستشفى لتلقي العلاج.

واتخذت قوات الأمن التدابير اللازمة وبدأت تحقيقاتها في موقع الحادث.

من جهة أخرى، سُمعت، عقب الهجوم، أصوات قصف المدفعية التركية للمناطق التي تتمركز فيها العناصر الإرهابية.