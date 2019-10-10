إصابة 9 مدنيين أتراك بشظايا قذائف أطلقها إرهابيو "ي ب ك" على قرى حدودية

أصيب 9 مدنيون بجروح في مناطق تركية مختلفة بمحاذاة الحدود السورية، إثر إطلاق عناصر تنظيم "ي ب ك/بي كا كا" الإرهابي، قذائف على الأحياء السكنية.

ويأتي استهداف "ي ب ك/بي كا كا" للمدنيين تزامناً مع تواصل عملية "نبع السلام" التي أطلقتها تركيا، الأربعاء، شرقي نهر الفرات في سوريا، ضد مواقع التنظيمات الإرهابية هناك.

وبحسب المعلومات التي جمعها مراسل الأناضول، تسببت قذائف أطلقها "ي ب ك/بي كا كا" من مناطق سيطرته على الجانب السوري، بإصابة 5 أشخاص في قضاء نصيبين بولاية ماردين، واثنين بقضاء جيلان بنار، وآخرين في بيرجيك بولاية شانلي أورفة جنوبي شرقي تركيا.

ونقل المصابون في الولايتين إلى المشافي لتلقي العلاج، دون تسجيل أية حالات وفاة إثر الحادثة.

كما أدت قذائف "ي ب ك/بي كا كا" التي أطلقها على الأحياء المدنية إلى وقوع أضرار مادية في المنازل، فيما سقطت العديد من هذه القذائف في حقول زراعية.

في سياق آخر، قررت السلطات التركية تعطيل المدارس ليومين في المناطق القريبة من الحدود السورية المتاخمة لمنطقة عمليات "نبع السلام"، لدواع أمنية ولتجنيب الطلاب الأذى.

جدير بالذكر أن "ي ب ك/بي كا كا" الإرهابي كان قد عمد أيضاً إلى استهداف المناطق المأهولة بالمدنيين خلال عملية "غصن الزيتون" التي أطلقتها القوات المسلحة التركية بالتعاون مع الجيش السوري الحر، في منطقة عفرين بريف حلف شمال غربي سوريا.

وأودت القذائف التي أطلقها "ي ب ك/بي كا كا" باتجاه مناطق المدنيين على الجانب التركي، بحياة 7 أشخاص وإصابة 113 آخرين بجروح.