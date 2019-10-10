قوات "نبع السلام" تتمكن من تحرير 11 قرية في تل أبيض حتى الآن

تمكنت القوات المشاركة في عملية "نبع السلام"، من تطهير 3 قرى جديدة تابعة لمنطقة "تل أبيض" التابعة لمحافظة الرقة السورية، من الإرهابيين.

وقال مراسل الأناضول إن قوات الجيش التركي والجيش الوطني السوري تمكنت من تحرير قرى "برزان" و"الجديدة" و"كصاص".

وبذلك ارتفع عدد القرى المحررة من قبضة إرهابيي "ي ب ك/ بي كا كا" إلى 11 قرية في اليوم الثاني من العملية العسكرية.

ويواصل الجيش الوطني السوري اتخاذ التدابير الأمنية في هذه القرى، وأعمال البحث والتمشيط.

والأربعاء، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إطلاق جيش بلاده بالتعاون مع الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي "بي كا كا/ ي ب ك" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم.

وتسعى العملية العسكرية إلى القضاء على الممر الإرهابي الذي تُبذل جهود لإنشائه على الحدود الجنوبية لتركيا، وإحلال السلام والاستقرار في المنطقة، وضمان عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم.