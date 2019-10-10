6 شهداء و70 جريحاً حصيلة قصف الإرهابيين على شانلي أورفة وماردين

أعلنت السلطات التركية، اليوم الخميس، عن سقوط 6 شهداء من المدنيين بينهم طفل، وإصابة 70 آخرين في قصف لتنظيم "ي ب ك" الإرهابي على أراضي ولايتي ماردين وشانلي أورفة التركيتين.

وأكد مكتب والي شانلي أورفة التركية، في بيان، استشهاد 3 مدنيين أحدهما طفل سوري في القصف الذي شنه تنظيم "ي ب ك" الإرهابي على منطقة أقجة قلعة الحدودية، وسقوط 46 جريح.

وفي وقت لاحقا، أعلن مكتب والي ماردينن استشهاد 3 مدنيين آخرين في قصف جديد للإرهابيين على بلدة نصيبين الحدودية التابعة لولاية ماردين، وجرح 24 شخص، ما يرفع حصيلة الشهداء في ماردين وشانلي أورفة اليوم إلى 6.

وكانت وزارة الدفاع التركية أعلنت في وقت سابق إصابة مدنيين أتراك إثر استهداف منظمة "بي كا كا/ ي ب ك" الإرهابية، مناطق مدنية في تركيا، بالهاون والقذائف الصاروخية.

وقالت الوزارة في بيان، إن "عناصر المنظمة الإرهابية التي لا تحترم القيم الإنسانية، والملطخة أيديها بالدماء، يستهدفون المدنيين الأتراك، من مكامنهم في المدارس، والمستشفيات، والمباني السكنية".

ونشر البيان، صورا للأماكن المستهدفة، والأضرار الناجمة عن ذلك، بينما لم يذكر عدد المصابين، ومواقع الأماكن المستهدفة