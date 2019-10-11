إرهابيوي ب ك يستخدمون كنيسة في تل أبيض قاعدة لهم

كشفت مصادر أمنية، أن إرهابيي تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" يستخدمون كنيسة شمالي سوريا كـ"قاعدة" لهم، في خضم الاشتباكات الجارية ضمن عملية "نبع السلام" التي يحرص الجيش التركي خلالها على حماية المباني الدينية والثقافية.

ونقلت الأناضول عن تلك المصادر أن "التنظيم الإرهابي الذي يقتل الأطفال، لجأ هذه المرة إلى لعبة خبيثة جديدة عبر استخدام كنيسة كقاعدة له في مدينة تل أبيض".

وعلى غرار عملياتها السابقة، تحرص القوات التركية على اتخاذ كافة التدابير اللازمة للحيلولة دون إلحاق الضرر بالمدنيين خلال عملية "نبع السلام" المتواصلة منذ 3 أيام بمنطقة شرق الفرات، شمالي سوريا.

وقالت المصادر الأمنية، إن الجيش التركي يواصل عمليته العسكرية ضد الإرهابيين في شمال شرقي سوريا، بنجاح كما هو مخطط لها.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع التركية أن إرهابيي "ي ب ك/ بي كا كا" يهاجمون المناطق التركية المأهولة بالسكان قرب الحدود السورية، من خلال الاختباء داخل مدارس ومستشفيات ومبان أخرى يستخدمها المدنيون في المناطق التي يحتلونها.

وتسبب التنظيم الخميس، باستشهاد مدنيين أبرياء في ولايتي "ماردين" و"شانلي أورفة" التركيتين، بينهم رضيع يبلغ من العمر 9 شهور.