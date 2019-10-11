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استشهاد أول جندي تركي في عملية "نبع السلام"

ديلي صباح ووكالات
اسطنبول
نشر في 11.10.2019 11:06
آخر تحديث في 11.10.2019 11:19
استشهاد أول جندي تركي في عملية نبع السلام

استشهد جندي تركي وأصيب 3 آخرين خلال الاشتباكات مع إرهابيي تنظيم "ي ب ك"، في إطار علمية "نبع السلام" في منطقة شرق الفرات شمالي سوريا.

وأعربت وزارة الدفاع التركية في بيان نشرته، الجمعة، عن بالغ حزنها لارتقاء شهيد من قواتها، "داعية الله أن يتغمده بواسع رحمته".

وعبرت الوزارة عن خالص تعازيها لذوي الفقيد والشعب التركي، متمنية الشفاء العاجل للجرحى.

وانطلقت عملية نبع السلام شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي "بي كا كا/ ي ب ك" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم.

وتسعى العملية العسكرية إلى القضاء على الممر الإرهابي الذي تُبذل جهود لإنشائه على الحدود الجنوبية لتركيا، وإحلال السلام والاستقرار في المنطقة، وضمان عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم.

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