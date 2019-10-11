هولندا تعلق تصدير أسلحة جديدة إلى تركيا على خلفية "نبع السلام"

أعلنت وزارة الخارجية الهولندية، اليوم الجمعة، أن البلاد علقت تصدير أي شحنات أسلحة جديدة إلى أنقرة، على خلفية عملية "نبع السلام" التي أطلقتها تركيا شمال سوريا الأربعاء.

وقالت الخارجية لفرانس برس: "قررت هولندا تعليق كل طلبات تصدير المعدات العسكرية الى تركيا في انتظار تطور الوضع".

وقال نائب رئيس الوزراء، هوغو دي يونغي، في مؤتمر صحافي في لاهاي، إثر الجلسة الاسبوعية لمجلس الوزراء التي لم يحضرها رئيس الوزراء مارك روته بسبب وجوده في استراليا: "ندعو الدول الاخرى الاعضاء في الاتحاد الاوروبي الى القيام بالامر نفسه".

واضاف المسؤول الهولندي: "نحن قلقون جدا للتداعيات الانسانية المحتملة لهذه العملية" التي تهدد "بإعاقة المعركة ضد تنظيم داعش (وتهدد) الاستقرار في المنطقة".

وكان وزير الدفاع التركي، خلوصي آقار، أكد في تصريح سابق أن تركيا تنتج نحو 70% من معداتها العسكرية.