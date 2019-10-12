الدفاع التركية: رأس العين تحت سيطرتنا الآن

أعلنت وزارة الدفاع التركية السيطرة على مدينة "رأس العين" السورية شرق نهر الفرات، في إطار عملية "نبع السلام".

جاء ذلك في بيان نشرته الوزارة، السبت.

وقالت الوزارة إنه تمت السيطرة على مدينة "رأس العين" شرق الفرات "نتيجة العمليات الناجحة المستمرة في إطار عملية نبع السلام".

والأربعاء، أطلق الجيش التركي بالتعاون مع الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي "بي كا كا/ ي ب ك" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم.

وتسعى العملية العسكرية إلى القضاء على الممر الإرهابي الذي تُبذل جهود لإنشائه على الحدود الجنوبية لتركيا، وإلى إحلال السلام والاستقرار في المنطقة.