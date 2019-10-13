"ي ب ك" الإرهابي يتفق مع نظام الأسد على نشر قواته على الحدود مع تركيا

أعلن تنظيم "بي كا كا/ ي ب ك" الإرهابي، مساء اليوم الأحد، التوصل إلى اتفاق مع نظام الأسد ينص على انتشار قوات الأخير على طول الحدود مع تركيا، للتصدي لعملية "نبع السلام" التي أطلقها الجيش التركي بالتعاون مع الجيش الوطني السوري لتحرير المنطقة من الإرهابيين.

وقال التنظيم، في بيان "لكي نمنع ونصد هذا الاعتداء، فقد تم الاتفاق مع الحكومة السورية (...) كي يدخل الجيش السوري وينتشر على طول الحدود السورية التركية لمؤازرة قوات سوريا الديمقراطية لصد هذا العدوان وتحرير المناطق التي دخلها الجيش التركي".

وقبيل الإعلان الرسمي عن الاتفاق، قالت وكالة سانا التابعة للنظام السوري، أن وحدات من "الجيش" بدأت بالتوجه نحو الشمال، للتصدي لعملية "نبع السلام".

وتأتي هذه التطورات بعدما تمكن الجيش التركي، في خامس أيام العملية العسكرية "نبع السلام"، بالتعاون مع الجيش الوطني السوري، من تحرير مدينتي تل أبيض ورأس العين، والسيطرة على الطريق الدولي إم 4.