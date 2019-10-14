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الدفاع التركية: "نبع السلام" حيدت 550 إرهابياً منذ انطلاقها

ديلي صباح ووكالات
إسطنبول
نشر في 14.10.2019 09:48
آخر تحديث في 14.10.2019 09:52
الدفاع التركية: نبع السلام حيدت 550 إرهابياً منذ انطلاقها

أعلنت وزارة الدفاع التركية تحييد 550 إرهابياً من "بي كا كا/ ب ي د- ي ب ك" منذ انطلاق عملية "نبع السلام" العسكرية شمال شرقي سوريا.

جاء ذلك في تغريدة الاثنين، على تويتر، أكدت فيها على تواصل نجاح العملية الجارية شرق الفرات بسوريا، كما هو مخطط.

وتواصل قوات الجيش التركي بالتعاون مع الجيش الوطني السوري، لليوم السادس على التوالي حملة عسكرية واسعة أطلق عليها اسم "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، بهدف تطهيرها من الإرهابيين وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.

وتمكنت القوات المشاركة في العملية من تحرير مدينتي تل أبيض ورأس العين وعدد كبير من البلدات المجاورة، بالإضافة إلى السيطرة والتحكم بالطريق الدولي إم 4 في عمق 35 كلم.

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