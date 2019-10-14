ترامب: "ي ب ك" ربما يطلق سراح عناصر داعش لتوريطنا في "نبع السلام"

رجح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب أن يقوم تنظيم "ي ب ك" الإرهابي بإطلاق سراح إرهابيي داعش، بهدف توريط الولايات المتحدة في العملية العسكرية التركية "نبع السلام" الجارية شمال شرق سوريا.

ويسعى تنظيم "ي ب ك" إلى استغلال مقاتلي داعش الذين يحتجزهم كورقة مساومة، لاستفزاز الغرب ضد تركيا، عبر نشر الكثير من المعلومات المضللة حول قصف تركي مزعوم لمراكز احتجاز.

وأوضح ترامب، في تغريدات له على تويتر، اليوم الاثنين، أن مقاتلي داعش "جرى توقيفهم بسهولة من قبل تركيا أو الدول الأوروبية التي ينتمي إليها هؤلاء، لكن ينبغي عليهم أن يتحركوا سريعاً".

وعبر الرئيس الأمريكي عن استنكاره لدعوات قد تؤدي إلى دخول بلاده في حرب مع تركيا على خلفية عملية "نبع السلام"، وقال: "هل يعتقد الناس حقاً أنه ينبغي علينا أن ندخل في حرب مع تركيا العضو في الناتو؟".

وكرر ترامب عزمه فرض عقوبات على تركيا على خلفية عمليتها العسكرية التي تستهدف تطهير شرقي الفرات شمال سوريا من الإرهاب، دون توضيح أكبر.