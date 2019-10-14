متحدث الرئاسة التركية: "نبع السلام" لن تتوقف حتى تحقيق أهدافها

أكد المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، أن عملية "نبع السلام" الجارية ضد الإرهابيين شرق الفرات بسوريا، لن تتوقف لحين تحقيق أهدافها.

وقال في تغريدة على تويتر الاثنين: "الذين التزموا الصمت عندما سويت الموصل والرقة ودير الزور بالأرض وقتل آلاف المدنيين، يطلقون الدعوات لوقف العملية، وهم في حالة ذعر أمام نجاح عملية نبع السلام، ويهددون تركيا بالعقوبات".

و أردف قالن : "لن نتوقف حتى تحقيق أهدافنا".

وتواصل قوات الجيش التركي بالتعاون مع الجيش الوطني السوري، لليوم السادس على التوالي حملة عسكرية واسعة أطلق عليها اسم "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، بهدف تطهيرها من الإرهابيين وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.

وتمكنت القوات المشاركة في العملية من تحرير مدينتي تل أبيض ورأس العين وعدد كبير من البلدات المجاورة، بالإضافة إلى السيطرة والتحكم بالطريق الإستراتيجي إم 4 على عمق 35 كلم.