أنصار "ي ب ك" الإرهابي يواصلون محاولات تشويه "نبع السلام" عبر نشر الأخبار الكاذبة

يواصل أنصار تنظيم "ي ب ك/بي كا كا" الإرهابي، محاولاتهم البائسة لتشويه عملية "نبع السلام" الجارية شمالي سوريا ضد الإرهابيين، على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي إطار محاولاتها الرامية إلى تضليل الرأي العام، تتعمد حسابات موالية لـ"بي كا كا/ ي ب ك" الإرهابي في مواقع التواصل الاجتماعي نشر صور ومقاطع فيديو مسجلة في أماكن مختلفة، وتواريخ سابقة على أنها عائدة لعملية "نبع السلام" المستمرة شمالي سوريا.

ويأتي ذلك في ظل التقدم الذي تحققه القوات المشاركة في عملية "نبع السلام" الرامية إلى تطهير شرق الفرات من الإرهابيين، وتأمين المنطقة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم.

ونشرت إحدى الحسابات الموالية للتنظيم، صورة متداولة، لعدد من الأطفال اليمنيين المقتولين، تعود تاريخها لأغسطس/آب 2016، على أنها ملتقطة في إحدى المناطق التي تجري فيها عملية "نبع السلام".

كما نشر حساب آخر، صورة لجثة امرأة وطفلها تحت انقاض منزل تعرض لقصف جوي من النظام السوري، جرى التقاطها في سبتمبر/أيلول 2016، وزعم بأنها ملتقطة خلال عملية "نبع السلام"، وأشار فيها إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ونشر أحد الحسابات الموالية للتنظيم، صورة لجثة رضيع سوري تحت الانقاض، إثر قصف جوي من النظام السوري، ملتقطة في سبتمبر/أيلول 2012، في محاولة تضليلية مفضوحة.

وعلى نفس المنوال، نشر أنصار التنظيم الإرهابي، صورة لجثة رضيع تم إخراجه من تحت الانقاض، اشير فيها للرئيس الأمريكي ترامب وكتب عليها " شكرا لك، ثقتنا بكم اوصلتنا إلى هذا"، وتبين أنها ملتقطة في سوريا أيضا في نوفمبر/ تشرين الثاني 2018.

ونشر أحد الحسابات المضللة، صورة طفل مضرج وجهه بالدماء، في سوريا في نوفمبر/ تشرين الثاني 2016، على أنها ملتقطة في إحدى المناطق التي تجري فيها عملية "نبع السلام".

والأربعاء الماضي، أطلق الجيش التركي، بمشاركة الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي "ي ب ك/ بي كا كا" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.

وتهدف العملية العسكرية إلى القضاء على "الممر الإرهابي"، الذي تُبذل جهود لإنشائه على الحدود الجنوبية لتركيا، وإلى إحلال السلام والاستقرار في المنطقة