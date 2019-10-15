قناة أمريكية تنشر فيديو قديما بمحاولة لتشويه صورة عملية نبع السلام

لجأت قناة "ABC" الأمريكية إلى نشر شريط مصور قديم يصور انفجارات ضخمة على أنها خلال عملية "نبع السلام" في محاولة تشويه متعمد للعملية التركية.

ومع تواصل العملية التي أطلقها الجيشان التركي والوطني السوري، في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي "بي كا كا/ ي ب ك" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم، تتواصل المحاولات اليائسة بغية تشويه العملية عبر استخدام صور ومقاطع فيديو مفبركة ملتقطة بأماكن وتواريخ أخرى.

وفي هذا الإطار، قامت قناة "ABC" بنشر مقطع فيديو يصور انفجارات ضخمة على أنه خلال عملية نبع السلام بشكل يشوه الحقيقة كاملة.

وقال مقدم الخبر، الذي عنونته القناة بعبارة "مجزرة في سوريا": "نرى في هذا المقطع قصف الجيش التركي لمدنيين أكراد في بلدة حدودية سورية، وهناك أنباء حول ممارسة المقاتلين المدعومين من تركيا ظلمًا فظيعًا ضد حلفاء الأمريكيين، الأكراد الذين يقاتلون داعش".

والمقطع المستخدم في الخبر بالأساس يعود لعام 2017، والتقط خلال عملية استخدام أسلحة في إطار تعريفي، إذ قامت القناة بإزالة الأشخاص الذين يلتقطون صور الانفجارات قبل استخدام المقطع في خبرها.