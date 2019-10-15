ماليزيا تشارك تركيا في إنتاج مركبات عسكرية مدرعة

أعلن وزير الدفاع الماليزي محمد سابو أن ماليزيا ستعمل مع تركيا على إنتاج مركبات قتالية مدرعة.

وقال "سابو" خلال جلسة للبرلمان: "تركيا واحدة من البلدان التي تتعاون معها ماليزيا في مجال الصناعات الدفاعية".

وأشار إلى زيارة رئيس الوزراء مهاتير محمد في 27 يوليو/تموز الماضي إلى أنقرة واطلاعه على الصناعات الدفاعية والتكنولوجيا العسكرية في تركيا.

ولفت وزير الدفاع الماليزي إلى أهمية إنتاج الأسلحة والمركبات العسكرية بالنسبة لأمن البلاد، داعيا شركات بلاده اتخاذ إجراءات لاستكمال أوجه القصور في مختلف مجالات الصناعات الدفاعية.

وشدد سابو على أن حكومة بلاده تواصل جهودها في البحث والتطوير بمجال الصناعات العسكرية لتحتل مركزا بين الدول المنتجة للتكنولوجيا العسكرية في السنوات المقبلة.

ويسعى قطاع الصناعات الدفاعية في تركيا إلى تحقيق نجاحات كبيرة فيما يتعلق بتصدير الأنظمة البرية والجوية والبحرية إلى منطقة آسيا والمحيط الهادئ خلال المرحلة القادمة.

وبلغت صادرات قطاع الدفاع والطيران التركي إلى ماليزيا 162 مليون دولار خلال السنوات الـ3 الماضية.