أقار: "ي ب ك" الإرهابية تعتزم استخدام أسلحة كيميائية واتهام قواتنا بذلك

أعلن وزير الدفاع التركي، خلوصي أقار، عن تلقي بلاده معلومات حول اعتزام منظمة "ي ب ك/بي كا كا" الإرهابية استخدام أسلحة كيمقائية واتهام القوات التركية بالوقوف وراء ذلك.

جاء ذلك في بيان صادر عنه تطرق خلاله إلى لقائه مستشار الأمن القومي الأمريكي، روبرت أوبراين، أمس الأربعاء.

وقال وزير الدفاع التركي إن "عدم امتلاك جيش بلاده السلاح الكيميائي حقيقة يعرفها الجميع".

وأضاف: "لا نولي أهمية لأمن بلدنا وشعبنا فحسب، بل لأمن الجماعات الدينية والإثنية الأخرى كالأكراد والعرب والآشوريين والمسيحيين والإيزيديين وغيرهم".