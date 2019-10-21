الشرطة القطرية تتدرب بتركيا استعدادا لمونديال 2022

يتلقى عناصر من الشرطة القطرية تدريبات مختلفة في ولاية إزمير التركية، استعدادا لبطولة كأس العالم لكرة القدم التي تستضيفها قطر في الفترة ما بين 21 نوفمبر/تشرين الثاني-18 ديسمبر/كانون الأول من العام 2022.

وبتنظيم من الوكالة التركية للتعاون والتنسيق "تيكا"، تم تدريب مجموعة من الشرطة القطرية مكونة من 15 عنصرا، في مدرسة الدرك للقوات الخاصة (الكوماندوز) في مدينة إزمير غربي البلاد.

وخلال الدورة التي استمرت أربعة أسابيع، قدم مدربين وخبراء أتراك تدريبات مختلفة في مجال السيطرة على أحداث الشغب وتأمين الفعاليات الرياضية، وتوفير السلامة والأمن، وكيفية مواجهة حالات العنف.

وأوضح المتدرب القطري راشد حسن القحطاني للأناضول، أنهم قدموا إلى تركيا لتلقي تدريبات أمنية بهدف الاستعداد لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2022.

وأضاف أن الدورة تهدف للتدريب على التعامل مع المظاهرات وأحداث الشغب التي قد تحدث خلال مونديال 2022، واحتوائها، مشيرا لتلقيهم الكثير من التدريبات الصعبة في هذا الصدد.

بدوره، أعرب المتدرب محمد سلمان عن سعادته بالدورة التدريبية، مقدما شكره للمدربين والخبراء الأتراك.

وأشار إلى أهمية مونديال 2022 بالنسبة لبلاده، وأهمية استعدادهم وحصولهم على التدريبات التي ستوفر الأمن والاستقرار خلال الحدث العالمي في بلاده.

وفازت قطر، في 2010، بشرف استضافة المونديال، لتكون بذلك أول دولة في الشرق الأوسط تحظى بشرف تنظيم هذه التظاهرة الكروية الدولية.

ويُترقَّب على نطاق واسع أن يكون مونديال 2022 "حديث العالم"، في ظل ما تُنفّذه الدوحة من مشاريع، حيث كثفت قطر جهودها لتوفير أفضل الفنادق، والمطارات، والموانئ، والملاعب، والمستشفيات، وشبكات الطرق السريعة، والمواصلات، والسكك الحديدية.