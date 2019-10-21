رصد شبكة أنفاق لتنظيم ي ب ك الإرهابي بمدينة رأس العين السورية

رصدت عدسة الأناضول، شبكة أنفاق لتنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" بمدينة رأس العين السورية المحررة من الإرهابيين، في إطار عملية نبع السلام.

وتظهر في المشاهد المصورة التي عرضتها الأناضول، وصول أحد أطراف النفق إلى الحدود التركية.

ويقع مدخل النفق الذي يصل عمقه 13 مترا تحت الأرض، في أحد المستودعات العائدة للتنظيم الإرهابي.

كما يصل ارتفاع النفق الذي يشبه شبكة العنكبوت، إلى 3 أمتار، وبعرض 2.5 متر.

ويتفرع النفق إلى عدة أذرع، يصل كل واحد منها إلى منطقة معينة في رأس العين.

وفي كل 10 أمتار من النفق يوجد نظام تهوية وأماكن للاستراحة.

وكان التنظيم الإرهابي يحفر أنفاقا مماثلة في العديد من المناطق الخاضعة لسيطرته في شمال شرق سوريا.

والخميس، توصلت أنقرة وواشنطن إلى اتفاق لتعليق العملية العسكرية، يقضي بأن تكون المنطقة الآمنة في الشمال السوري تحت سيطرة الجيش التركي، وانسحاب العناصر الإرهابية من المنطقة، ورفع العقوبات عن أنقرة.

وفي 9 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، أطلق الجيش التركي، بمشاركة الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي "ي ب ك/ بي كا كا" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.

وتهدف العملية العسكرية إلى القضاء على "الممر الإرهابي"، الذي تُبذل جهود لإنشائه على الحدود الجنوبية لتركيا، وإلى إحلال السلام والاستقرار في المنطقة.