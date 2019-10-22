أوكرانيا تتسلم طائرات "بيرقدار" المسيرة التركية الصنع

تسلمت أوكرانيا، طائرات من طراز "بيرقدار ـ تي بي 2" دون طيار، التي تنتجها شركة بايكار التركية.

يأتي ذلك في إطار صفقة وقعها الجانبان في يناير/ كانون الثاني المنصرم، تهدف لتلبية احتياجات القوات المسلحة الأوكرانية من هذه الطائرات المسيرة.

وذكر مراسل الأناضول، أن الدفعة الثانية شملت تسليم 3 طائرات وجهاز محاكاة، وأنظمة الأسلحة والكاميرات، إضافةً إلى منظومات تحكم أرضية، وذلك بعد تسليم الدفعة الأولى في مارس/آذار المنصرم.

ومرت بنجاح اختبارات الأداء التي أجريت على الطائرات والمعدات في قاعدة "ستاروكوستيينتينيف" الجوية الأوكرانية، وسيتم استخدامها من جانب عسكريين أوكرانيين تلقوا تدريبات في تركيا.

وفي يناير المنصرم، وقعت أوكرانيا وشركة بايكار التركية للصناعات العسكرية، صفقة لاستيراد 6 طائرات مسيرة من طراز "بيرقدار ـ تي بي 2"، وثلاث منظومات تحكم أرضية وتجهيزات متعلقة بالطائرات.

كما سبق للشركة أن وقعت عقدا مع قطر، لتزويد قواتها المسلحة بـ 6 طائرات من الطراز المذكور، وذلك على هامش معرض ومؤتمر الدوحة للدفاع البحري "ديمدكس 2018".

وباستطاعة "بيرقدار تي بي 2" التحليق حتى ارتفاع 20 ألف قدم، وحمل أوزان تصل 150 كيلوغرامًا، والطيران 24 ساعة متواصلة، كما تتمتع بميزة الاستطلاع الليلي وإمكانية إجراء مهام المراقبة والاستكشاف والتدمير الآني للأهداف.