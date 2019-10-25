القائمة الرئيسية
تركيا
القائمة الرئيسية

وزير الدفاع التركي يبحث مع نظيره القطري العلاقات الثنائية

ديلي صباح ووكالات
إسطنبول
نشر في 25.10.2019 18:39
آخر تحديث في 25.10.2019 22:37
وزير الدفاع التركي يبحث مع نظيره القطري العلاقات الثنائية

بحث وزير الدفاع التركي خلوصي أقار، مع نائب رئيس الوزراء القطري وزير الدولة لشؤون الدفاع خالد بن محمد العطية، العلاقات الثنائية والتعاون بين البلدين.

وقالت وزارة الدفاع التركية، في بيان الجمعة، إن أقار التقى العطية في مقر حلف شمال الأطلسي "الناتو" في العاصمة البلجيكية بروكسل.

وبحث الجانبان خلال اللقاء العلاقات بين البلدين، وقضايا أمنية إقليمية والتعاون في مجال الصناعات الدفاعية.

ويجتمع وزراء دفاع دول "الناتو" لليوم الثاني، لبحث المستجدات بشأن مبادرة الحلف لتعزيز قدرته في الاستجابة السريعة عند الأزمات، فضلا عن ملف الدفاع السيبراني.

شارك عبر الفيسبوك شارك عبر تويتر
الخبر السابق التقى وزير الدفاع التركي خلوصي أقار، الخميس، نظيرته الألمانية، آنيغريت...
مختارات