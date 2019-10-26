عناصر "ي ب ك" الإرهابي يواصلون استفزازاتهم بمنطقة "نبع السلام"

أعلنت وزارة الدفاع التركية، السبت، مواصلة إرهابيي "ي ب ك/ بي كا كا" استفزازاتهم وهجماتهم في منطقة عملية "نبع السلام" شمالي سوريا.

وذكر بيان صادر عن الوزارة أن إرهابيي "ي ب ك/ بي كا كا" واصلوا اليوم استفزازاتهم وهجماتهم عبر قذائف الهاون ورصاص القناصة، ضد قوات الجيش التركي التي تمارس عمليات الاستطلاع وتفكيك الألغام في منطقة عملية "نبع السلام".

وأكد البيان أن القوات التركية ردت على إرهابيي "ي ب ك/بي كا كا" في إطار حق الدفاع عن النفس.

وشدد على أن الرد استهدف الإرهابيين فقط.

واستضافت سوتشي، الثلاثاء الماضي، قمة تركية روسية توصلت إلى اتفاق من عشر نقاط، حول انسحاب تنظيم "ي ب ك" الإرهابي بأسلحته عن الحدود التركية إلى مسافة 30 كم في الداخل السوري، خلال 150 ساعة.

وجاء الاتفاق على خلفية إطلاق الجيش التركي، بمشاركة الجيش الوطني السوري الحر، في 9 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا.

وتهدف العملية إلى تأمين الحدود الجنوبية التركية بالقضاء على "الممر الإرهابي" في المنطقة، عبر تطهيرها من إرهابيي "ي ب ك/ بي كا كا" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة لاجئين سوريين إلى بلدهم.