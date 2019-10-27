وزارة الدفاع التركية: تصرفنا خلال العملية الأمريكية بإدلب وفق روح التحالف

قالت وزارة الدفاع التركية إنه تم خلال العملية الأمريكية في منطقة "إدلب" السورية التصرف بما يتوافق مع روح التحالف والتعاون الاستراتيجي بين البلدين.

جاء ذلك في بيان نشرته الوزارة، الأحد، حول إعلان الولايات المتحدة قتل زعيم تنظيم "داعش" الإرهابي "أبو بكر البغدادي" خلال عملية في منطقة إدلب، شمال غربي سوريا.

وأضافت الوزارة أنه، في إطار العملية، تم التعامل مع العناصر الأمريكية وفقا لمبادئ العمل المشترك والحيلولة دون وقوع اشتباك.

وأكّدت أنه تم تحذير الوحدات العسكرية التركية لاتخاذ التدابير اللازمة لضمان أمن العملية والعناصر.

وتابعت: "جرى تبادل معلومات وتنسيق بين السلطات العسكرية قبل العملية التي نفذها الجانب الأمريكي في إدلب ليلا".

وأوضحت أنه "تم التصرف قبل وخلال العملية الأمريكية بما يتوافق مع روح التحالف والتعاون الاستراتيجي، في إطار مكافحة التنظيمات الإرهابية، وخاصة (داعش) و(بي كا كا/ ب ي د/ ي ب ك)".

وفي وقت سابق اليوم، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مقتل البغدادي في عملية خاصة نفذتها قوات بلاده، فجر الأحد، شمال غربي سوريا، وبالتنسيق مع تركيا وروسيا والعراق.

وقال ترامب إن "البغدادي قُتل بعد تفجير سترته الناسفة إثر محاصرته من قبل القوات الأمريكية في نفق مسدود، وإنه كان يبكي ويصرخ".