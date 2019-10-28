"التنين يالتشين" تعزز قدرات قوات الجيش والشرطة التركية

وصلت أعداد المدرعات التركية من طراز "التنين يالتشين"، التي تم تسليمها إلى القوات الأمنية والعسكرية في البلاد، إلى 360، في خطوة تعزز من قدراتها على الأرض.

المدرعة الحربية التي تصنعها شركة "نورول- Nurol " التركية للصناعات الدفاعية، تُصنّف ضمن المركبات رباعية الدفع، ويمكن تصميمها بحسب الغايات التي ستستخدم فيها.

وسلمت الشركة المصنّعة، 280 مدرعة طراز "التنين يالتشين" إلى مختلف القوات الأمنية والعسكرية في البلاد، وارتفع هذا العدد إلى 360 عقب صفقة بين شركة "نورول" والمديرية العامة للأمن في تركيا.

ومن المقرر أن يتم تسليم أكثر من 10 مدرعات أخرى إلى قوات الأمن، بحلول نهاية العام الجاري.

وإلى جانب النجاح الذي حققته في السوق الداخلي، يتم تصدير "التنين يالتشين" إلى 6 بلدان مختلفة.

والمدرعة "التنين يالتشين"، التي تتمتع بأعلى درجات الحماية في فئتها، يمكن تهيئتها للعمل لأغراض عدة، في مختلف الأراضي.

ويمكن الاستفادة من التنين يالتشين، في مراقبة الحدود، أو كمدرعة للأجهزة الأمنية، وفي عمليات الاستطلاع، ونقل وإطلاق صواريخ تكتيكية، وكعربة قيادة وتحكم، وعربة دفاع جوي، وكآلية قتالية، وعربة نقل جنود.

كما يمكن استخدامها في الكشف عن الإشعاعات الكيميائية والبيولوجية والنووية، ورصد وتدمير الألغام والعبوات الناسفة، فضلا عن إمكانية استخدامها كسيارة إسعاف مدرعة.

وتوفر المدرعة حماية عالية ضد التهديدات الباليستية، وانفجارات الألغام والعبوات الناسفة.

وأثبتت المدرعة جدارتها في توفير الحماية، من الألغام والمتفجرات اليدوية، خلال عمليات مكافحة الإرهاب في تركيا.

وبحسب أغراض استخدامها، يمكن لها حمل أفراد يصل عددهم إلى 11 شخصا، ويمكنها شحن "حمولة مفيدة" تصل 4 أطنان.

وتتمتع المدرعة بخاصية تزويدها بمنظومات أسلحة مختلفة، وبوسعها العمل في درجة حرارة 32 دون الصفر، وحتى 55 درجة فوق الصفر، وتبلغ سرعتها 120 كم في الساعة.