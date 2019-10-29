الأمم المتحدة تعلن عودة 74 ألف سوري إلى منطقة "نبع السلام"

أعلن ينس ليركا المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في جنيف، عودة 74 ألف مدني سوري، إلى المناطق التي حررتها عملية "نبع السلام" شمالي بلادهم.

وفي حديث للأناضول، أشار المتحدث إلى أنّ 180 ألف سوري اضطروا إلى ترك منازلهم في المناطق قبل عملية نبع السلام، مستدركا، أنّ 106 مازالوا بعيدين عن منازلهم، وأنّ 74 ألفا على الأقل عادوا بعد إعلان انتهاء العملية في 23 أكتوبر/تشرين الأول.

وفي 9 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، أطلق الجيش التركي بمشاركة الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي "ي ب ك/ بي كا كا" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.

وفي 17 أكتوبر الجاري، علق الجيش التركي العملية بعد توصل أنقرة وواشنطن إلى اتفاق يقضي بانسحاب الإرهابيين من المنطقة، وأعقبه اتفاق آخر بين أنقرة وموسكو في الـ 22 من الشهر ذاته.