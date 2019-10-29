موسكو: اكتمال انسحاب مسلحي "ي ب ك" من شمال سوريا قبل الموعد المحدد

قال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، اليوم الثلاثاء، إن انسحاب عناصر "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي من شمال سوريا اكتمل قبل انتهاء الوقت المحدد.

وقال شويغو، حسب ما نقلت عنه وكالات الانباء الروسية، إن "انسحاب الوحدات المسلحة من الاراضي التي سيقام عليها ممر آمن، اكتمل قبل الموعد المتوقع".

وكان هذا الانسحاب بدأ في الساعة التاسعة بتوقيت غرينتش بتاريخ 23 تشرين الاول/اكتوبر على ان ينتهي الخميس الساعة 15:00 ت غ.

وجاء ذلك بعدما أعلنت وزارة الدفاع التركية انتهاء أعمال اليوم الثاني للقاءات الوفدين الروسي والتركي في أنقرة، لمتابعة تطبيق النقاط المتفق عليها في سوتشي بين رئيسي البلدين.

وبحسب بيان الوزارة، يهدف الوفد العسكري الروسي في أنقرة لتخطيط الأنشطة المقرر إجراؤها في إطار الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين البلدين يوم 22 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري في مدينة سوتشي بخصوص سوريا.

وفي 9 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، أطلق الجيش التركي بمشاركة الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي "ي ب ك/ بي كا كا" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.

وفي 17 من الشهر نفسه، علق الجيش التركي العملية بعد توصل أنقرة وواشنطن إلى اتفاق يقضي بانسحاب الإرهابيين من المنطقة، وأعقبه باتفاق مع روسيا في 22 من الشهر ذاته.

واستضافت سوتشي، الثلاثاء، قمة تركية روسية توصلت إلى اتفاق من 10 نقاط، حول انسحاب تنظيم "ي ب ك" الإرهابي بأسلحته عن الحدود التركية إلى مسافة 30 كم في الداخل السوري، خلال 150 ساعة.