الأمن التركي يوقف 100 "داعشي" خططوا لعمليات في عيد الجمهورية

أعلن مدير الأمن العام في تركيا، محمد أقطاش، إلقاء القبض على 100 شخص خلال 26 عملية أمنية ضد تنظيم "داعش" الإرهابي كانوا يخططون لاستهداف الاحتفالات بذكرى تأسيس الجمهورية.

جاء ذلك كلمة له خلال اجتماع في العاصمة أنقرة، حسب بيان صادر عن المديرية العامة للأمن العام التركي، الأربعاء.

وأكد أقطاش استمرار الكفاح في مواجهة المنظمات الإرهابية جميعها على رأسها "غولن" و"داعش" و"بي كا كا" بكل دقة وعزم.

وقال: "نُفذت 26 عملية أمنية في 21 ولاية ضد تنظيم داعش الإرهابي وألقي القبض وتوقيف 100 شخص كانوا يخططون لاستهداف احتفالات عيد الجمهورية".

وشدد أنهم رصدوا 1297 حسابًا على مواقع التواصل الاجتماعي تنشر أخبارًا مضللة بخصوص عملية نبع السلام (شمالي سوريا)، وأوقفوا 452 شخصًا من أصحابها وحبس 78 منهم.