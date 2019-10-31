الاتحاد الأوروبي يخصص 600 مليون يورو لدعم اللاجئين في تركيا

أعلن الاتحاد الأوروبي، الخميس، تخصيص مبلغ مالي إضافي بقيمة 600 مليون يورو، لصالح برنامج المساعدات المالية المخصص لدعم اللاجئين في تركيا.

وقالت المفوضية الأوروبية في بيان لها، إنها وفرت المبلغ المذكور كمخصصات إضافية لبطاقات الهلال الأحمر التركي التي يتم توزيعها على اللاجئين في تركيا، ضمن برنامج المساعدة على الانسجام الاجتماعي الذي يشرف عليه الهلال الأحمر، وبرنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة.

وأشارت إلى تخصيصها مبلغاً آخر بقيمة 63 مليون يورو، لتأمين استمرار مشاريع مختلفة في مجال الخدمات الرئيسية مثل التعليم والصحة، ليصل إجمالي المخصصات المالية الجديدة للاجئين السوريين في تركيا، إلى 663 مليون يورو.

جدير بالذكر أن برنامج المساعدة على الانسجام الاجتماعي يوفر مساعدات مالية لتلبية الاحتياجات الأساسية للأسر التي تعيش في تركيا في وضع الحماية الدولية والحماية المؤقتة.

ويتيح البرنامج للأسر المحتاجة والمقيمة خارج المخيمات، الحصول على مبلغ 120 ليرة تركية (نحو 22 دولار) شهريا يتم تحميلها على بطاقات الهلال الأحمر.

تجدر الإشارة إلى أن الاتحاد الأوروبي تعهد خلال القمة التركية الأوروبية في 29 نوفمبر/ كانون الأول 2015، بتخصيص صندوق بقيمة 3 مليارات يورو من أجل السوريين في تركيا.

وخلال القمة التركية الأوروبية التي انعقدت في 18 مارس/ آذار 2016، قرر الاتحاد تخصيص مبلغ إضافي بقيمة 3 مليارات يورو للصندوق.

وقرر الجانبان صرف مخصصات الصندوق على مشاريع سيتم تطويرها لتلبية احتياجات الصحة والتعليم والبنى التحتية والغذاء والاحتياجات الأخرى للسوريين في تركيا.

وتتهم تركيا الاتحاد الأوروبي بعدم إرسال المساعدات المالية المخصصة للسوريين بالسرعة الكافية.