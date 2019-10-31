المغني البريطاني يوسف إسلام يدعو أردوغان لافتتاح مسجد كامبردج

دعا المغني البريطاني الشهير، يوسف إسلام، الخميس، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لحضور مراسم افتتاح مسجد كامبردج في بريطانيا الشهر المقبل.

دعوة "إسلام" للرئيس التركي جاءت خلال لقاء بين الجانبين بمدينة إسطنبول، وفق مصادر في الرئاسة التركية للأناضول.

وأشارت المصادر إلى أن يوسف إسلام يشغل منصب رئيس مؤسسة الأكاديميين المسلمين.

وأوضحت أن مسجد كامبردج سيفتتح بالتعاون بين مؤسسة الأكاديميين المسلمين ووقف الديانة التركي، الشهر المقبل.

وأكدت أن إسلام أعرب عن شكره لأردوغان على جهوده في بناء مسجد كامبردج.

وأضاف إسلام أن "تركيا كانت مهد العديد من الثقافات والحضارات على مر التاريخ".

ولفت إلى أن 99% من الشعب التركي ينتمون إلى الدين الإسلامي، وفي تاريخها أمثلة لا تحصى عن الكرم، مثل أمر السلطان محمد الفاتح باستمرار شعائر العبادة في كنيسة "غول" بعد فتح إسطنبول، وفق المصادر.

وأشار إلى أن تركيا تحتضن أكثر من 4 ملايين لاجئ على أراضيها، مبينا أن ذلك نموذج آخر عن حسن الضيافة لدى الشعب التركي.

وشدد إسلام أن مسجد كامبردج أول مسجد صديق للبيئة في أوروبا، وأنه سيكون بمثابة جسر بين الثقافات في كامبردج.

ويوسف إسلام، المولود في 21 يوليو/تموز 1948، مغن وكاتب أغاني بريطاني، اعتنق الإسلام وغير اسمه من "كات ستيفنز"، إلى يوسف إسلام، وأصبح منشدا ولديه العديد من الإصدارات.

وله أنشطة خيرية داخل بريطانيا وخارجها، حصل على جائزة السلام، من رابطة الفائزين بجائزة نوبل في 2005، وسلمه الجائزة آخر رئيس للاتحاد السوفيتي ميخائيل غورباتشوف.