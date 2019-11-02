مقتل 13 مدنيا في هجوم لـ "ي ب ك" بسيارة مفخخة في سوق بتل أبيض

أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم السبت، مقتل 13 مدنياً وإصابة 20 بانفجار سيارة فخخت من قبل تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي في سوق شعبي بمدينة تل أبيض السورية.

وأدانت الدفاع التركية، في بيان، بشدة "الهجوم الوحشي لإرهابيي "ي ب ك/بي كا كا" على تل أبيض السورية".

ودعت دول العالم إلى اتخاذ موقف تجاه هذا التنظيم.

ولفت البيان إلى أن "الإرهابيين لم يتحملوا رؤية عودة الحياة لطبيعتها في منطقة 'نبع السلام' وفي مدينة تل أبيض، فقاموا باستهداف المدنيين".

ورغم الاتفاق المبرم بين تركيا والولايات المتحدة الأمريكية لتعليق عملية "نبع السلام" العسكرية، من أجل انسحاب تنظيم "ي ب ك/بي كا ك" الإرهابي، إلا أن التنظيم يواصل هجماته على مدينتي تل أبيض ورأس العين ومحيطهما.

وبمشاركة الجيش الوطني السوري، أطلق الجيش التركي، في 9 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات شمال غربي سوريا؛ لتأمين الحدود التركية، بتطهير المنطقة من إرهابيي "ي ب ك/ بي كا كا" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة لاجئين سوريين إلى بلدهم.

وعلق الجيش التركي العملية، في 17 من الشهر نفسه، بعد توصل أنقرة وواشنطن إلى اتفاق يقضي بانسحاب الإرهابيين من المنطقة، وأعقبه اتفاق بين تركيا روسيا بشأن المنطقة نفسها في الـ 21 من ذلك الشهر.