أكثر من 40 مليون مسافر عبر مطار إسطنبول الجديد خلال عامه الأول

تجاوز عدد المسافرين عبر مطار إسطنبول الدولي، 40 مليون شخص، خلال عام من افتتاحه رسمياً، وهو عدد يفوق سكان كبرى المدن العالمية المعلنة من قبل الأمم المتحدة.

وبدأت الرحلات الجوية المجدولة عبر المرحلة الأولى من المطار بشكل جزئي في 31 أكتوبر/تشرين الأول 2018، ثم بشكل كامل، عقب إغلاق مطار أتاتورك الدولي، في 7 أبريل/ نيسان الماضي.

وخلال عام من افتتاحه، شهد المطار 9 ملايين و872 ألفا و793 رحلة داخلية، فيما وصل عدد الرحلات الخارجية إلى 30 مليونا و597 ألفا و252 رحلة.

وبلغ إجمالي أعداد مسافري هذه الرحلات، ذهاباً وإياباً، 40 مليونا و470 ألفا و45، بحسب معلومات أوردتها وكالة الأناضول.

وبهذا يكون مطار إسطنبول الدولي قد تفوّق في أعداد مسافريه، على أعداد سكان كبرى المدن العالمية وأولها العاصمة اليابانية طوكيو، إذ يعيش فيها 37 مليون نسمة.

ومنذ بدء المطار العمل بطاقة كاملة في مرحلته الأولى خلال الفترة بين أبريل/نيسان وحتى سبتمبر/أيلول الماضيين، بلغ عدد المسافرين عبر الخطوط الداخلية لمطار إسطنبول 8 ملايين و523 ألفا، فيما كان هذا العدد على الخطوط الخارجية 26 مليونا و733 ألفا و702.

ومن المقرر أن تصل القدرة الاستيعابية للمرحلة الأولى إلى 90 مليون مسافر في السنة الواحدة، وبعد انتهاء جميع مراحل المطار، ستكون قدرته الاستيعابية في العام الواحد 200 مليون مسافر.