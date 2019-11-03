الداخلية التركية تعلن توقيف 7 أشخاص في إطار مكافحة داعش أحدهم مسؤول المعسكرات التدريبية للتنظيم

أعلنت وزارة الداخلية التركية في بيان اليوم الأحد أن قوات الأمن اعتقلت سبعة من أعضاء داعش الارهابي خلال عمليات مكافحة الارهاب في انحاء البلاد.

ووفقا للبيان، فإن أحد المعتقلين كان المسؤول عن معسكرات التدريب التابعة للتنظيم الإرهابي.

وبحسب ما ورد، كان مشتبهان آخران مسؤولان عن توفير الأسلحة والمعدات لمعسكرات داعش التدريبية.

وقالت الوزارة إن العمليات جرت في ولايات عثمانية وإسطنبول وغازي عنتاب وكليس وبورصة في تركيا.

وحاول معظم الأجانب المنضمين إلى داعش في سوريا استخدام تركيا كنقطة عبور لهم، فيما اتخذت تركيا إجراءات مشددة ضد أعضاء التنظيم الأجانب وحثت الدول الغربية على التعاون في مجال الاستخبارات لمكافحتهم.

وشاركت قوات الأمن في حملة طويلة الأمد لإبعاد إرهابيي داعش من تركيا.

فيما فقد أكثر من 300 شخص حياتهم في هجمات داعش الإرهابية في تركيا.