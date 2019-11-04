الدفاع التركية: نبع السلام لم تلحق أي ضرر بالمدنيين أو المعالم الدينية

أكدت وزارة الدفاع التركية أنّ الجنود الأتراك حرصوا كل الحرص على عدم إلحاق أي ضرر بالمدنيين أو المعالم الدينية والثقافية، في المناطق التي شملتها عملية نبع السلام شمالي سوريا.

وسلطت وزارة الدفاع في بيان صدر الاثنين، الضوء على البيان الذي أصدرته قبيل عملية نبع السلام، حيث أكدت فيه على أنّ القوات المسلحة التركية لن تلحق أي ضرر بالمدنيين والمعالم الدينية والثقافية والتاريخية، وأي تخريب في البيئة، وأنها التزمت بهذه المبادئ.

وشدّدت على أنّ القوات المسلحة التركية ملتزمة بمبادئها في عملية نبع السلام كما التزمت بها في عمليتي درع الفرات وغصن الزيتون، ولو كان ذلك على حساب تأخير العملية.

وسلط البيان الضوء على الأكاذيب التي روجها أتباع وداعمو تنظيم بي كا كا/ي ب ك قبيل بدء عملية نبع السلام، على أنّ الجيش التركي "سيسحق الأكراد ويستهدف كافة المكونات العرقية والدينية على رأسهم المسيحيين".

ولفت البيان إلى أنّ تنظيم بي كا كا/ ي ب ك نصب في إحدى كنائس مدينة تل أبيض مدفع هاون، وعلق صور زعيمه الإرهابي عبد الله أوجلان على جدران بعض الكنائس.

وأوضح البيان أنّ الصور الواردة من مدينتي رأس العين وتل أبيض تبين عدم إلحاق أي ضرر، بأي كنيسة في هاتين المدينتين خلال عملية نبع السلام.

وجاء في البيان "الجنود الأتراك يحرصون على مراعاة التركيبة العرقية والدينية في منطقة نبع السلام ويبذلون قصارى جهدهم من أجل تلبية كافة احتياجاتهم".

وفي 9 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أطلق الجيش التركي بمشاركة الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي "ي ب ك/بي كا كا" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.

وفي 17 من الشهر نفسه، علق الجيش التركي العملية بعد توصل أنقرة وواشنطن إلى اتفاق يقضي بانسحاب الإرهابيين من المنطقة، وأعقبه تفاهم مماثل مع موسكو