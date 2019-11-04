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تركيا تختبر بنجاح صاروخاً بحرياً محلي الصنع بإطلاقه من سفينة محلية

ديلي صباح
إسطنبول
نشر في 04.11.2019 14:38
آخر تحديث في 04.11.2019 14:52
تركيا تختبر بنجاح صاروخاً بحرياً محلي الصنع بإطلاقه من سفينة محلية

اختبرت تركيا بنجاح صاروخها الجديد المضاد للسفن، المصنع محلياً، "أتماجا" بإطلاقه من سفينة حربية محلية الصنع، حسبما أعلنت رئاسة الصناعات الدفاعية التركية.

وقالت رئاسة الصناعات الدفاعية، في تغريدة، اليوم الاثنين، وأرفقتها بصور للاختبار: "للمرة الأولى، أطلقنا صاروخاً محلياً من سفينة محلية. لقد أطلق صاروخنا البحري المطور والمصنع من قبل شركة روكستان (أتماجا) بنجاح من "ت ج غ كيناله أدا".

واعتمد القارب الحربي الرابع الذي ينتج محلياً في تركيا "ت ج غ كيناله أدا" في أيلول/ سبتمبر الماضي.

هذا ومن المتوقع أن يدخل الصاروخ الجديد "أتماجا" الخدمة لدى الجيش التركي في العام القادم.

ومن خلال مداه الطويل، ومسار تتبعه المنخفض للهدف، ودقة إصابته له، بات الصاروخ المصنع محلياً جاهزاً للاستخدام في المنصات البحرية الحديثة.

ومن المتوقع أن يقود الصاروخ التركي "أتماجا" إلى حقبة جديدة في مجال صواريخ "أرض – أرض".

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