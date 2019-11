جنود أتراك يسعفون مريضا سوريا مصابا بالسرطان من "رأس العين"

أعلنت وزارة الدفاع التركية، الاثنين، نقل مريض سوري مصاب بالسرطان من منطقة "رأس العين" الواقعة في منطقة عملية "نبع السلام"، إلى مشفى حكومي في ولاية "شانلي أورفة" الحدودية مع سوريا.

وذكر بيان صادر عن الوزارة، أن جنود مراقبة بمنطقة عملية "نبع السلام"، اكتشفوا مريضا سوريا بحاجة إلى علاج في منطقة "رأس العين" بشمال شرق سوريا.

وأضاف أن المريض جرى نقله إلى المشفى الحكومي بقضاء "جيلان بنار" في "شانلي أورفة"، بواسطة سيارة إسعاف عسكرية وتحت إشراف أطباء مختصين.

ونشرت الوزارة مقطع فيديو لمشاهد نقل المريض من سوريا إلى تركيا بغية تلقي العلاج.

A cancer patient identified as in need of treatment in Rasulayn was transferred to Ceylanpinar State Hospital under the control of our medical personnel and his treatment was started. pic.twitter.com/8bAr3Ypjwo