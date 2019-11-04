حرس الحدود اليوناني يسيء معاملة 252 مهاجراً ويعيدهم قسراً إلى تركيا

ضبطت قوات حرس الحدود التركية، الأحد، 252 مهاجرا غير نظامي قالوا إن حرس الحدود اليوناني أعادهم قسرا إلى تركيا بعد ضربهم.

وقالت مصادر أمنية، للأناضول، إن قوات حرس الحدود التركية ضبطت العدد المذكور من المهاجرين قرب معبر "قابي قُولە" الحدودي بولاية أدرنة شمال غربي البلاد.

وأضافت أن المهاجرين قالوا إن قوات حرس الحدود اليونانية قبضت عليهم بعد دخولهم الأراضي اليونانية، وأعادتهم قسرا إلى تركيا، بما يتعارض مع الاتفاقيات الدولية.

وأوضحت أن المهاجرين قالوا إنهم تعرضوا للضرب من قبل قوات حرس الحدود اليونانية.

من جانبه، قال المهاجرين الباكستاني سيد حبيب، في حديث للصحفيين، إن الجنود اليونانيين ضربوا وصادروا حذاءه وهاتفه، ورموا به نحو الحدود التركية.

وأضاف: "كان عددنا كبيرا، ضربونا جميعا، وأخذوا هواتفنا وأموالنا، ولم يقدموا الطعام لنا، ورموا بنا عبر نهر مريج إلى الجانب التركي",