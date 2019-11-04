مقتل مسؤول كبير في "بي كا كا" الإرهابي بعملية عسكرية تركية شمال العراق

قتل مسؤول كبير في تنظيم "بي كا كا" الإرهابي، في عملية عسكرية تركية شمالي العراق، على ما أوردت مسائل إعلام تركية محلية اليوم الاثنين.

الإرهابي المدعو مصلح إيكه، المسؤول عن منطقة "متينة" في التنظيم، والمدرج في القائمة الحمراء للمطلوبين في تركيا، قتل في عملية مشتركة للجيش وجهاز الاستخبارات التركي.

واستهدفت العملية التركية الإرهابي إيكه في منطقة متينة شمالي العراق خلال شهر أغسطس/ آب الماضي.

وقالت وكالة الأناضول، نقلاً عن مصادر أمنية، أن "ايكه" انضم للمنظمة في التسعينيات، وهو مسؤول عن العديد من العمليات في مناطق "شمدينلي" و"تشوقورجا" جنوب شرقي تركيا.

وذكرت أن ايكه تدرب على يد قيادي مطلوب على النشرة الحمراء في المنظمة يدعى "دوران قالقان" ثم تم تعيينه "مسؤولا ميدانيا لمنطقة متينة".

وتضم "لائحة الإرهابيين المطلوبين" من قبل تركيا 5 قوائم فرعية هي: الحمراء والزرقاء والخضراء والبرتقالية والرمادية.