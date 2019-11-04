وزير الداخلية التركي: سنرحل عناصر داعش إلى بلدانهم سواء أُسقطت جنسيتهم أم لا

أكد وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، أن بلاده سترسل عناصر داعش إلى بلدانهم الأصلية.

جاء ذلك في تصريح صحفي، الاثنين، خلال مشاركته في افتتاح برنامج تدريب لقوات الشرطة التركية في العاصمة أنقرة.

وقال صويلو: "سنرسل عناصر داعش الذين هم في قبضتنا إلى بلدانهم سواء أُسقطت الجنسية عنهم أم لا".

وأضاف أن ما يقارب 1200 عنصر من داعش هم في السجون التركية.

وأشار إلى إلقاء القبض على 287 عنصرا من التنظيم، بينهم نساء وأطفال عقب عملية "نبع السلام" التي أطلقتها تركيا شرق الفرات في سوريا.

وأشار أنهم يعملون على إحالتهم إلى السلطات القضائية، حيث سيتم إرسالهم إما إلى السجون أو إلى مراكز الترحيل لإعادتهم إلى بلدانهم.

والسبت، شدد صويلو في تصريح صحفي، أن "تركيا ليست فندقًا لعناصر داعش من مواطني الدول الأخرى"، لافتا أن هذه الدول تلجأ لتجريد إرهابيي داعش من الجنسية بهدف التملص من المسؤولية.