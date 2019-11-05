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الدورية التركية الروسية الثانية تستكمل نشاطاتها شرقي عين العرب

ديلي صباح ووكالات
إٍسطنبول
نشر في 05.11.2019 15:55
آخر تحديث في 05.11.2019 16:08
الدورية التركية الروسية الثانية تستكمل نشاطاتها شرقي عين العرب

أعلنت مصادر عسكرية تركية، استكمال الدورية البرية المشتركة الثانية بين القوات التركية والروسية شرق الفرات بسوريا، في إطار جهود تأسيس "المنطقة الآمنة".

ويأتي تسيير الدوريات المشتركة بموجب البند الخامس من الاتفاق التركي الروسي المبرم في 22 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وسيّرت الدورية البرية المشتركة برفقة طائرات بدون طيار، واستمرت لمدة ساعتين، وشملت المنطقة الواقعة بين شرق عين العرب وغرب تل أبيض.

وفي وقت سابق توجهت الدورية التركية المؤلفة من 4 مدرعات، من قضاء سروج بولاية شانلي أورفة باتجاه الأراضي السورية، لتلتقي مع المركبات الروسية، من أجل بدء الدورية المشتركة الثانية.

وعقب استكمال الدورية عادت القافلة التركية إلى حدودها.

وفي 9 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أطلق الجيش التركي بمشاركة الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي "ي ب ك/ بي كا كا" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.

وفي 17 من الشهر نفسه، علق الجيش التركي العملية بعد توصل أنقرة وواشنطن إلى اتفاق يقضي بانسحاب الإرهابيين من المنطقة، وأعقبه باتفاق مع روسيا في سوتشي 22 من الشهر ذاته.

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