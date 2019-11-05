الرئاسة التركية: القبض على شقيقة البغدادي نجاح آخر لتركيا

تمكنت تركيا من إلقاء القبض على شقيقة زعيم تنظيم "داعش" الإرهابي المقتول، أبو بكر البغدادي، وذلك بحسب معلومات وردت على لسان مسؤول تركي لوكالات الأنباء، أكدها لاحقاً رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية.

ورغم قلة المعلومات حول شقيقة البغدادي المعتقلة، التي حصلت "ديلي صباح" بشكل حصري على صورتها، فإن المسؤول التركي، الذي تحدث لوكالة أسوشييتد برس، أوضح أن اسمها رسمية عواد، وتبلغ من العمر 65، وقد اعتقلت في مداهمة الاثنين، حيث كانت تختبئ في حاوية مقطورة مع عائلتها، قرب بلدة أعزاز شمال غرب سوريا.

وقال المسؤول، الذي رفض الإفصاح عن هويته، إن شقيقة البغدادي كانت برفقة زوجها وكنتها، وأولادها الخمسة، فيما أحيل البالغون منهم إلى التحقيق.

ووصف رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون، عملية إلقاء القبض على رسمية عواد، شقيقة أبو بكر البغدادي، زعيم تنظيم "داعش"الإرهابي المقتول بـ"مثال آخر على نجاح تركيا في مكافحة الإرهاب".

وقال ألطون في تغريدة عبر حسابه على "تويتر": "عملية إلقاء القبض على شقيقة أبو بكر البغدادي، زعيم تنظيم "داعش" الإرهابي هو مثال آخر لنجاح تركيا في مكافحة الإرهاب".

وأكد أن معركة تركيا ضد الإرهاب بغض النظر عن أيديولوجيته ومصدره متواصلة بلا هوادة.