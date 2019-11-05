ازدياد الإقبال على القراءة في تركيا بنسبة 12%

بينت دراسة إحصائية أجرتها جمعية الناشرين الأتراك ومنصة "Okuyay" وشركة "كوندا" للأبحاث، أن نسبة محبي المطالعة والمهتمين بقراءة الكتب في تركيا قد ارتفعت على مدى الـ11 عاماً الماضية من 30% إلى 42% من مجموع الشعب التركي.

وقال "باقر آغردر" رئيس شركة "كوندا" إن الزيادة في معدل القرّاء لم تكن سريعة ولكن التوقعات المستقبلية إيجابية للغاية. وعلّق بقوله: "لم تتحقق الزيادة بالسرعة التي نتطلع إليها، ولكن وفقاً للبيانات التي تم جمعها على مدى 11 عاماً، نرى أن كل شيء يسير على ما يرام".

وأشار "آغردر" إلى أن الغالبية العظمى من الناس يدركون فوائد القراءة إلا أن فئة الشباب في الغرب، انشغلت مؤخراً بمواقع التواصل الاجتماعي موضحاً: "في حين أن عادات القراءة لدى الشباب في أوروبا الغربية آخذة في التناقص بسبب تأثير وسائل التواصل الاجتماعي، يمكن ملاحظة العكس في تركيا، حيث تتنامى عادات القراءة بالرغم من ازدياد استخدام وسائل التواصل الاجتماعي".

وذكر أن نوعية الكتب الأكثر انتشاراً في تركيا هي الكتب التاريخية، وقال إن العامل الأكبر في زيادة معدل القرّاء في البلاد هو اهتمام الأسرة بالمطالعة ودعمها لها.

ومن المنتظر أن تقوم منصة "Okuyay" بالإعلان عن نتائج هذه الدراسة والتوصيات المتعلقة بها.