أردوغان يعلن اعتقال زوجة "البغدادي" زعيم داعش الإرهابي

أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، القبض على زوجة زعيم تنظيم "داعش" الإرهابي "أبو بكر البغدادي".

جاء ذلك في كلمة ألقاها في المجمع الرئاسي، الأربعاء، بمناسبة الذكرى السنوية الـ70 لتأسيس كلية الشريعة بجامعة أنقرة.

وقال أردوغان إن "الإرهابي هو الشخص الذي يسفك دماء الأبرياء من أجل قضيته المنحرفة دون أن يرف له جفن، وبالتالي فالمسلم لا يكون إرهابيًا".

أردوغان، أكّد أنه يجب على الغرب -الذي يستخدم مصطلح "الإرهاب الإسلامي" دون خجل أو ملل- أن ينظر في المرآة.

وتابع: "أقول للغرب إذا كنتم تبحثون عن الإرهابيين فإنهم موجودون لديكم".

وأضاف: "إذا كنتم تبحثون عن حقيقة منظمة غولن الإرهابية فانظروا أين يقيم قياديوها ومن يحميهم".

وأردف: "دققوا في من ينفذ الأعمال الإرهابية باسم الإسلام، ستجدون وراءهم أعداء الإسلام".