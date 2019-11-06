يوم تاريخي في طريق الصين الجديد.. وصول أول قطار إلى قونية

وصل اليوم إلى العاصمة التركية أنقرة قطار البضائع الذي انطلق من الصين الذي سيكمل طريقه إلى إسطنبول باتجاه أوروبا، وهو الأول من نوعه.

جاء ذلك بحسب بيان نشرته وزارة الخارجية التركية.

وقالت الوزارة إن قطار "China Railway Express" الذي انطلق من مدينة "شيان" الصينية سيعبر إلى أوروبا مستخدمًا خط "مرمراي"، لأول مرة، وصل إلى أنقرة في 6 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.

وأشارت إلى أن هذا التطور أحدث مثال على رؤية تطوير الترابط بين الشرق والغرب، التي تتبعها تركيا.

وشدّد على أن تركيا تقدم مساهمات كبيرة لتطوير الترابط غير المنقطع بين آسيا وأوروبا عبر تطوير بنيتها التحتية في قطاع النقل خلال الأعوام الأخيرة.

وأوضحت أن تركيا ستواصل اتخاذ الخطوات سوية مع شركائها في المنطقة ضمن مبادرة الممر الوسط بين الشرق والغرب والعابر لبحر قزوين.

ويعدّ الممر الوسط أحد أهم عناصر مشروع إحياء طريق الحرير التاريخي، وهو يصل بين تركيا والصين مرورًا بجورجيا وأذربيجان وبحر قزوين ومنه إلى تركمانستان، وكازاخستان، ثم أفغانستان، وباكستان.

ويعد "China Railway Express" أول قطار لنقل البضائع سيعبر إلى أوروبا باستخدام خطر "مرمراي" الحديدي" الذي يربط شطري مدينة إسطنبول الآسيوي والأوروبي ويمر من تحت مضيق البوسفور.

وتقيم السلطات التركية الأربعاء مراسم في محطة أنقرة بمناسبة وصول القطار، بمشاركة وزير النقل والبنية التحتية جاهد طورهان، فضلًا عن مسؤولين من الصين وبلدان المنطقة.

ونهاية الأسبوع الماضي، دخل القطار إلى الأراضي التركية عبر ولاية قارص، شرقي البلاد، ويشمل مساره أيضًا ولايات أرضروم وأرزينجان وسيواس وقيصري وقيريق قلعة وأنقرة وأسكي شهير وقوجه إيلي وإسطنبول وأدرنة.